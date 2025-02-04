МВД Татарстана: мошенники используют угрозу госизмены для вымогательства денег

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В Татарстане участились случаи телефонных мошенничеств, в которых злоумышленники представляются сотрудниками спецслужб и сообщают гражданам, что с их счетов были переведены деньги в недружественные страны. Под предлогом государственной измены они требуют доступ к банковской информации, вводя жертв в состояние паники. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Мошенники действуют по отработанной схеме: сначала звонят под видом работников различных государственных органов, таких как ФСБ или МВД, и сообщают о подозрительных транзакциях. В ходе разговора используются термины, такие как «безопасный счет» и «безопасная ячейка», при этом жертвам настоятельно рекомендуют не доверять настоящим сотрудникам банков, которые якобы замешаны в преступлениях.

За последнюю неделю четыре жителя Чистополя стали жертвами этой схемы. Один из них, 53-летний мужчина, стал жертвой мошенников после звонка от «работника Татэнергосбыта», который предложил заменить счетчик и запросил код подтверждения из СМС-сообщения.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Вскоре последовал звонок от «специалиста Росфинмониторинга», который заявил, что на имя потерпевшего оформлена доверенность на гражданина недружественной страны, подозреваемого в терроризме. Под давлением угроз и запугиваний, мужчина перевел 1,1 млн рублей на счета мошенников.

Также пострадали 64-летняя пенсионерка, переведшая 860 тыс. рублей, 61-летняя женщина — 27 тыс. рублей, и 33-летняя местная жительница — 1,3 млн рублей. Следственные органы уже возбудили уголовные дела по фактам мошенничества.

Полиция призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Если вам звонят с просьбой предоставить персональные данные или предлагают заменить счетчик, лучше сразу завершить разговор. Необходимо также проводить беседы с пожилыми родственниками о правилах безопасности при общении с незнакомыми людьми.

Накануне МВД предупредило жителей республики о мошеннических схемах, связанных с просьбами проголосовать в онлайн-конкурсе под фразой «Проголосуй за мою племянницу, пожалуйста!».



Анастасия Фартыгина