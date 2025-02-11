В России рассмотрят запрет перевода некоторых категорий работников без их согласия

Фото: Динар Фатыхов

Группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект, который не позволяет переводить некоторые категории граждан с одного места работы на другое в пределах одной местности без их письменного согласия. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения предлагается внести в статью 72.1 Трудового кодекса России. Согласно проекту, эта норма будет касаться работников, имеющих трех и более детей, старшему из которых не исполнилось 18 лет (23 лет при условии его очного обучения), одиноких матерей и иных лиц, воспитывающих детей без матери, а также инвалидов и граждан, достигших 70 лет.

Как заявил один из авторов инициативы, сенатор Айрат Гибатдинов, документ направлен на защиту прав работников от несогласованного перемещения рабочего места в рамках одного региона. По его словам, такой перевод может значительным образом ухудшить положение некоторых работников, относящихся к наиболее уязвимым слоям населения.

Рената Валеева