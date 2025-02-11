Завтра в Татарстане ожидается сильный туман

Фото: Дарья Пинегина

Гидрометцентр Татарстана предупредил о резком ухудшении погодных условий на территории региона.

Вечером 11 февраля, ночью и утром 12 февраля в Татарстане и в Казани ожидается сильный туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее.

Подробнее о погоде на этой неделе читайте на сайте «Реального времени».

Рената Валеева