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Завтра в Татарстане ожидается сильный туман

16:47, 11.02.2025
Завтра в Татарстане ожидается сильный туман
Фото: Дарья Пинегина

Гидрометцентр Татарстана предупредил о резком ухудшении погодных условий на территории региона.

Вечером 11 февраля, ночью и утром 12 февраля в Татарстане и в Казани ожидается сильный туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее.

Подробнее о погоде на этой неделе читайте на сайте «Реального времени».

Рената Валеева

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