Завтра в Татарстане ожидается сильный туман
Гидрометцентр Татарстана предупредил о резком ухудшении погодных условий на территории региона.
Вечером 11 февраля, ночью и утром 12 февраля в Татарстане и в Казани ожидается сильный туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее.
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