КГМУ представил разработки для реабилитации военнослужащих, получивших травмы на СВО

Фото: Артем Гафаров

Казанский государственный медицинский университет представил свои разработки в области реабилитации инвалидов, получивших травмы в ходе проведения СВО. Об этом сообщает ТАСС.

Представленные разработки охватывают широкий спектр подходов в реабилитации, включая медико-психологические и организационно-методические аспекты. Одной из ключевых разработок является внеротовое устройство для лечебной иммобилизации отломков при переломах челюстей.

— Это доступное устройство из современных материалов для оказания первой помощи пострадавшим с переломами челюстей, которое можно наложить, в том числе самостоятельно, за несколько секунд. Низкая стоимость, порядка 200 рублей, и небольшой объем позволяют укомплектовывать устройством индивидуальные аптечки военнослужащих и бригады скорой помощи. Изделие состоит из подчелюстной пращи, изготовленной из пластикового гипса, двух прорезиненных жгутов и ленты, длину которых можно регулировать индивидуально, и призвано уменьшить санитарные потери при транспортировке с поля боя в лечебные учреждения, — рассказали в пресс-службе вуза.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Опытные образцы устройства проходят клиническую апробацию в РКБ и городской клинической больнице №7 Казани. Десять образцов направлены в зону СВО для получения отзывов от врачей-травматологов.



Рената Валеева