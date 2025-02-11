Источник: трансфер защитника «Сеула» Ким Чжу Сона в «Рубин» — сорвался

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» не смог договориться о трансфере защитника «Сеула» Ким Чжу Сона, сообщает Sport24.

По данным источника, трансферная сделка по футболисту южнокорейского клуба сорвалась по неизвестным причинам.

Контракт Ким Чжу Сона с «Сеулом» рассчитан до конца 2025 года, летом игрок сможет свободно вести переговоры с другими клубами. 24-летний защитник также имеет опыт игры за сборную Южной Кореи, за которую провел два матча.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» пока не подписал ни одного новичка в текущее зимнее трансферное окно. Дедлайн трансферов в России установлен на 20 февраля.

На зимний перерыв в чемпионате «Рубин» отправился на восьмой строчке Российской премьер-лиги (РПЛ) с 26 очками в 18 турах.

Зульфат Шафигуллин