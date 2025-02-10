Четверо молодых людей найдены мертвыми в съемной квартире в Казани

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В Казани обнаружены тела четырех молодых людей в съемной квартире, расположенной в одном из домов на улице Гарифьянова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— В съемной квартире на улице Гарифьянова в Казани обнаружены тела четверых молодых людей, — заявил собеседник агентства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следствие выясняет обстоятельства произошедшего. Причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Рената Валеева