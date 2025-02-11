Тренер «Ак Барса» Макрицкий назвал сильные стороны «Торпедо»

Тренер «Ак Барса» Александр Макрицкий поделился ожиданиями от матча с «Торпедо» в Казани в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Специалист назвал скорость и игру в короткий пас в числе сильных сторон нижегородской команды.

— Быстрая команда, много скоростных ребят в составе. «Торпедо» любит играть в короткий пас, нам важно сыграть плотнее, контролировать соперника после того, как он отдаст передачу. Хорошо, что идет победная серия. Мы уделяем внимание нюансам, из которых затем формируется полная картина, — цитирует тренера клубная пресс-служба.

«Ак Барс» выиграл последние пять матчей в чемпионате, в том числе разгромил СКА (8:3) и «Автомобилист» (4:1). Команда Анвара Гатиятулина занимает второе место в Восточной конференции. «Торпедо» идет восьмым в турнирной таблице Запада.



В сентябре «Ак Барс» победил в очном противостоянии в Нижнем Новгороде по буллитам со счетом 3:2.

Зульфат Шафигуллин