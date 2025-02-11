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Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе избран президентом Федерации фигурного катания на коньках

13:52, 11.02.2025
Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе избран президентом Федерации фигурного катания на коньках
Фото: Динар Фатыхов

Олимпийский чемпион 2002 года в парном катании Антон Сихарулидзе избран президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Голосование прошло на внеочередной выборной конференции в Москве. Единственным кандидатом на пост президента был Сихарулидзе, которого избрали единогласно. С апреля 2023 года он был исполняющим обязанности главы ФФККР.

Антону Сихарулидзе 48 лет, в паре с Еленой Бережной он победил на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити и взял серебро Игр-1998 в Нагано, а также стал двукратным чемпионом мира и Европы в парном катании.

Дарья Беззубова

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