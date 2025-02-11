В Альметьевске обнаружили несанкционированную свалку на более 2 тыс. кв.м
Инспекторы Юго-Восточного управления экологии выявили серьезное нарушение природоохранного законодательства в Альметьевске, где на улице Советской была обнаружена несанкционированная свалка. Об этом сообщили в Минэкологии республики.
- Площадь свалки составила 2,7 тыс. квадратных метров.
В целях устранения проблемы исполкому Альметьевского района было направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных экологических требований. Власти получили 60 дней для ликвидации свалки и приведения территории в порядок.
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