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В Альметьевске обнаружили несанкционированную свалку на более 2 тыс. кв.м

11:17, 11.02.2025
В Альметьевске обнаружили несанкционированную свалку на более 2 тыс. кв.м
Фото: Максим Платонов

Инспекторы Юго-Восточного управления экологии выявили серьезное нарушение природоохранного законодательства в Альметьевске, где на улице Советской была обнаружена несанкционированная свалка. Об этом сообщили в Минэкологии республики.

  • Площадь свалки составила 2,7 тыс. квадратных метров.

В целях устранения проблемы исполкому Альметьевского района было направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных экологических требований. Власти получили 60 дней для ликвидации свалки и приведения территории в порядок.

Анастасия Фартыгина

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