«Ак Барс» в Казани сыграет с «Торпедо» в первом матче после Матча звезд

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» сыграет в Казани с нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина сыграет впервые после перерыва на Матч звезд.

«Ак Барс» занимает второе место в Восточной конференции с 72 очками в 52 матчах. До паузы в чемпионате казанцы одержали пять побед подряд. «Торпедо» идет восьмым в турнирной таблице Запада с 58 баллами в 53 играх чемпионата.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В очном противостоянии команд «Ак Барс» побеждал соперника в 32 из 44 матчей. В нынешнем сезоне «Торпедо» проиграло «барсам» в Нижнем Новгороде в серии буллитов 2:3.

В прямом эфире матч из Казани покажет телеканал ТНВ в 19.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин