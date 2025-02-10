Охранный статус ансамбля Богородицкого женского монастыря в Казани повысили до регионального

В Казани девять объектов ансамбля Богородицкого женского монастыря получили повышенный охранный статус с местного до регионального уровня, сообщили в пресс-службе Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

В охранный перечень вошли такие значимые объекты, как ансамбль «Богородицкий женский монастырь», руины собора Казанской иконы Божией Матери с Пещерным храмом, церковь Николы Тульского, Крестовоздвиженская церковь, настоятельский корпус, монастырская гостиница, корпус для монахинь, здание церковно-приходской школы и ограда с башнями. Все эти памятники расположены на улицах Большая Красная и Япеева.

Помимо повышения статуса, планируется реставрация четырех объектов: настоятельского корпуса, корпуса для монахинь, церкви Николы Тульского и здания церковно-приходской школы.

В пресс-службе сообщили, что особое внимание к Казанскому Богородицкому монастырю связано с его исторической значимостью, поскольку он непосредственно связан с обретением и прославлением Казанской иконы Божией Матери, одной из самых почитаемых Русской Церковью.

Анастасия Фартыгина