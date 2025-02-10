ИТ-эксперт рассказал, как помешать киберпреступникам

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Чтобы усложнить деятельность киберпреступников, необходимо проводить автоматическую проверку звонков в интернете и массовое просвещение граждан. Такое мнение в беседе с RT выразил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

— Нужно интегрировать антиспам-фильтр в «Госуслуги». Чтобы все входящие звонки на WhatsApp или на телефон он проверял и выводил на экран, что это мошенники. Кроме того, надо сделать так, чтобы в случае, если позвонил мошенник, пользователь мог нажать пару кнопок на интерфейсе этой системы и сразу отправить жалобу в ФАС и МВД, — сказал он.

По его мнению, также можно в течение нескольких месяцев показывать по телевидению социальную рекламу:

— Рассказывать про звонки псевдосотрудников силовых ведомств, про поддельные голосования за друзей, когда просят ввести заново логин и пароль от соцсетей, и другие массовые инструменты мошенничества, — заключил эксперт.

Напомним, что МВД России выпустило предупреждение о новом способе кражи телеграм-аккаунтов с помощью поддельных сетей Wi-Fi. Злоумышленники создают фальшивые точки доступа, которые выглядят как реальные, и активно используют их в общественных местах.

Елизавета Пуншева