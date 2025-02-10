КХЛ не включила игру «Ак Барса» с «Авангардом» в топ матчей недели

На официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликован список наиболее интересных матчей на игровой неделе. Лига не включила в список игру «Ак Барса» с «Авангардом» в Омске, но туда попало «зеленое дерби» в Уфе.

В топ-5 матчей недели в КХЛ также оказались противостояния московского «Динамо» и СКА (11 февраля), «Трактора» и «Металлурга» (12 февраля), столичное дерби «Динамо» и «Спартака» (13 февраля), а также «Куньлунь» — «Торпедо» (13 февраля).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» на неделе сыграет три матча. В Казани команда Анвара Гатиятулина 11 февраля встретится с «Торпедо» в 19:00 по московскому времени. Игра с «Салаватом Юлаевым» в Уфе пройдет 14 февраля в 17:00 по мск, а с «Авангардом» в Омске — 16 февраля в 14:00 по мск.

Чемпионат КХЛ отправился на перерыв с 6 по 10 февраля в связи с проведением Матча звезд. «Ак Барс» на паузу ушел на 2-м месте турнирной таблицы Восточной конференции. От лидирующего «Трактора» казанцы отстают на четыре очка, имея в запасе три игры.

Ранее «Ак Барс» трижды подряд обыграл «Салавата Юлаева» в чемпионате, еще два раза победили уфимцы. Во всех матчах «зеленого дерби» в текущем сезоне побеждали хозяева.

Зульфат Шафигуллин