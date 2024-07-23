Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила начало бракоразводного процесса с мужем
Одна из богатейших женщин России, основательница и генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила, что ее супруг Владислав Бакальчук не принимает участия в управлении компанией, при этом ему принадлежит 1% акций.
Татьяна Бакальчук также опровергла слухи о том, что она является «заложницей» рейдеров, пишет RT.
До этого муж Бакальчук встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и пожаловался на попытки «отжать» семейный бизнес.
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