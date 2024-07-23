Новости

09:20 МСК Все новости
Новости раздела

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила начало бракоразводного процесса с мужем

22:01, 23.07.2024
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила начало бракоразводного процесса с мужем
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Одна из богатейших женщин России, основательница и генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила, что ее супруг Владислав Бакальчук не принимает участия в управлении компанией, при этом ему принадлежит 1% акций.

Татьяна Бакальчук также опровергла слухи о том, что она является «заложницей» рейдеров, пишет RT.

До этого муж Бакальчук встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и пожаловался на попытки «отжать» семейный бизнес.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Новости партнеров

Читайте также