Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила начало бракоразводного процесса с мужем

Одна из богатейших женщин России, основательница и генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила, что ее супруг Владислав Бакальчук не принимает участия в управлении компанией, при этом ему принадлежит 1% акций.

Татьяна Бакальчук также опровергла слухи о том, что она является «заложницей» рейдеров, пишет RT.

До этого муж Бакальчук встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и пожаловался на попытки «отжать» семейный бизнес.