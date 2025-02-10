Форвард «Ак Барса» Галимов признан лучшим нападающим недели в КХЛ
Вратари Иван Кульбаков и Дмитрий Гамзин, защитник Дамир Шарипзянов и форвард Артем Галимов признаны лучшими игроками недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Соответствующая информация опубликована пресс-службой КХЛ.
Форвард «Ак Барса» Артем Галимов назван лучшим нападающим прошедшей игровой недели. Хоккеист забросил четыре шайбы и отдал два ассиста, в том числе два победных гола в ворота СКА (8:3) и «Автомобилиста» (4:1).
Галимов впервые в карьере удостоился попадания в топ игроков недели.
Также лучшими игроками признаны вратарь «Торпедо» Иван Кульбаков и защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов. Среди новичков отмечен голкипер ЦСКА Дмитрия Гамзина.
Ранее агент Александр Черных рассказал об интересе к Галимову со стороны одного из клубов Северной Америки.
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