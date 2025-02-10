Форвард «Ак Барса» Галимов признан лучшим нападающим недели в КХЛ

Фото: Динар Фатыхов

Вратари Иван Кульбаков и Дмитрий Гамзин, защитник Дамир Шарипзянов и форвард Артем Галимов признаны лучшими игроками недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Соответствующая информация опубликована пресс-службой КХЛ.

Форвард «Ак Барса» Артем Галимов назван лучшим нападающим прошедшей игровой недели. Хоккеист забросил четыре шайбы и отдал два ассиста, в том числе два победных гола в ворота СКА (8:3) и «Автомобилиста» (4:1).

Галимов впервые в карьере удостоился попадания в топ игроков недели.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также лучшими игроками признаны вратарь «Торпедо» Иван Кульбаков и защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов. Среди новичков отмечен голкипер ЦСКА Дмитрия Гамзина.

Ранее агент Александр Черных рассказал об интересе к Галимову со стороны одного из клубов Северной Америки.

Зульфат Шафигуллин