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В Татарстане ожидается сильный туман

14:28, 10.02.2025
В Татарстане ожидается сильный туман
Фото: Михаил Захаров

Гидрометцентр Татарстана выпустил предупреждение об ухудшении погодных условий на территории региона.

Вечером 10 февраля, ночью и днем 11 февраля в республике, включая Казань, ожидается сильный туман. Видимость может ухудшиться до 500 метров и менее.

Ранее стало известно, ледовая переправа между Аракчино и Верхним Услоном открыта и функционирует круглосуточно, без выходных.

Рената Валеева

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