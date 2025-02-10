В Татарстане ожидается сильный туман
Гидрометцентр Татарстана выпустил предупреждение об ухудшении погодных условий на территории региона.
Вечером 10 февраля, ночью и днем 11 февраля в республике, включая Казань, ожидается сильный туман. Видимость может ухудшиться до 500 метров и менее.
Ранее стало известно, ледовая переправа между Аракчино и Верхним Услоном открыта и функционирует круглосуточно, без выходных.
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