В Татарстане будут судить двоих иностранцев за организацию незаконной миграции

Фото: Динар Фатыхов

Двое иностранных граждан предстанут перед судом в Татарстане по обвинению в организации незаконной миграции. Об этом сообщило СУ СК России по республике.

По данным следствия, в 2022 году обвиняемые, зная о проблемах с получением разрешений на въезд в Россию у восьми иностранных граждан, предложили им помощь в незаконном оформлении документов. Они собрали с них денежные средства на общую сумму 224 тысячи рублей и через интернет передали неустановленному лицу фотографии иностранцев. Данное лицо изготовило подложные электронные приглашения от имени трех фиктивных фирм на въезд в Россию.

На основании этих поддельных документов иностранные граждане получили деловые визы и незаконно въехали на территорию России.

Следком завершил расследование уголовного дела, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Рената Валеева