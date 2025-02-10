КАМАЗ занял 27% рынка тяжелых грузовиков в России за январь 2025 года
Автомобили марки КАМАЗ заняли 27% рынка грузовиков в январе 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.
За месяц зарегистрировали 5086 новых грузовых автомобилей массой свыше 14 тонн, из которых 1374 принадлежали отечественному производителю.
Рост доли КАМАЗа на рынке наблюдается с октября 2024 года, когда марка занимала 19%. В ноябре и декабре доля компании составила 24 и 26% соответственно.
Напомним, что в ПАО «КАМАЗ» состоялось новое кадровое назначение: на должность заместителя гендиректора по продажам и сервису утвержден Антон Сарайкин.
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