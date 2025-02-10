Фигуристка Горбачева может пропустить финал Гран-при России

Фото: Руслан Ишмухаметов

Бронзовая медалистка чемпионата страны Алина Горбачева может пропустить финал Гран-при России (ФГП) по фигурному катанию. Фигуристка боится, что не успеет восстановиться после травмы паха.

Финал Гран-при России является отборочным этапом к квалификации Олимпийских игр — 2026.

— Очень страшно пропустить финал Гран-при, когда это последний отборочный этап. Нога все равно болит, и я по-прежнему ничего не могу прыгать с нее, но я смогла покататься и попрыгать с правой. Поэтому я очень счастлива! И теперь есть надежда. Во вторник я буду точно понимать, смогу ли выступить на ФГП, — написала Горбачева в своих соцсетях.

Ранее российских фигуристов допустили к участию в отборе на Олимпийские игры, которые пройдут в 2026 году в Италии.



В декабре прошлого года Горбачева выиграла бронзовую медаль на чемпионате России по фигурному катанию. Финал Гран-при России пройдет в Красноярске с 13 по 16 февраля.

Зульфат Шафигуллин