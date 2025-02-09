Заведующий отделением РКБ Татарстана Рифкат Абдракипов удостоен звания заслуженного врача России
Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного врача Российской Федерации заведующему отделением Республиканской клинической больницы (РКБ) Министерства здравоохранения Республики Татарстан Рифкату Абдракипову. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.
- Рифкат Абдракипов имеет более чем 40-летний стаж работы в здравоохранении.
7 января Путин подписал указ о награждении жителей России и Татарстана за заслуги в различных сферах деятельности.
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