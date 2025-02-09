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Заведующий отделением РКБ Татарстана Рифкат Абдракипов удостоен звания заслуженного врача России

16:52, 09.02.2025

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного врача Российской Федерации заведующему отделением Республиканской клинической больницы (РКБ) Министерства здравоохранения Республики Татарстан Рифкату Абдракипову. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

  • Рифкат Абдракипов имеет более чем 40-летний стаж работы в здравоохранении.

7 января Путин подписал указ о награждении жителей России и Татарстана за заслуги в различных сферах деятельности.

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