В Невельском районе Сахалина введен режим ЧС из-за севшего на мель иностранного судна

Фото: Динар Фатыхов

В Невельском районе Сахалинской области введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера после того, как иностранное судно село на мель в устье реки Казачки в Невельске. Об этом сообщает телеграм-канал регионального ГУ МЧС.

Причиной инцидента стал сильный шторм, в результате чего грузовой балкер An Yang 2 сел на мель. На борту находятся 20 членов экипажа, граждане Китая.

По информации правительства Сахалинской области, экипаж обеспечен едой и водой, в медицинской помощи не нуждается. Судно загружено углем, мазутом и моторным маслом, однако разлива топлива не обнаружено.

Рената Валеева