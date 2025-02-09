Федерация водных видов спорта анонсировала новый турнир по прыжкам в воду

Участниками станут шесть сильнейших спортсменов сезона

Фото: Динар Фатыхов

Федерация водных видов спорта России анонсировала новый турнир по прыжкам в воду — суперфинал объединит шесть спортсменов, набравших наибольшую сумму очков на главных стартах сезона. Список претендентов на участие будет формироваться по итогам Кубка и чемпионата России.

Провести чемпионат планируют в Краснодаре. В программу войдут индивидуальные и синхронные прыжки с трехметрового трамплина и 10‑метровой вышки.

Дарья Беззубова