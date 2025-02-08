В Татарстане малые формы хозяйствования произвели продукции на 142,2 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

На совещании в Доме правительства Татарстана глава Минсельхозпрода Марат Зяббаров доложил о результатах работы малых форм хозяйствования в 2024 году. По его словам, их силами было произведено продукции на сумму 142,2 млрд рублей, что составляет 42% от общего объема производства всех категорий хозяйств.

Министр уточнил, что в Татарстане уделяется большое внимание малым формам хозяйствования. В республике насчитывается 401 тыс. личных подсобных хозяйств и 2 600 фермерских хозяйств.

На поддержку личных подсобных хозяйств из бюджета республики в 2024 году было выделено 448 млн рублей. Субсидиями воспользовались 43,8 тыс. хозяйств. В этом году на эти цели предусмотрено 527 млн рублей.

Основной доход в личных подсобных хозяйствах обеспечивается за счет содержания крупного рогатого скота. Однако наблюдается снижение поголовья КРС, связанное с актуализацией данных и последствиями сложных климатических и ценовых условий 2023 года.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Закупочные цены на молоко-сырье в течение 2024 года выросли. Средняя цена реализации молока составляет 36 рублей 16 копеек, что на 37% выше уровня прошлого года. Однако цены варьируются от района к району.

Важную роль в повышении доходов сельских жителей и обеспечении справедливых цен играют сельскохозяйственные потребительские кооперативы. В республике ведут деятельность 208 кооперативов, объединяющих 21 тысячу сельхозтоваропроизводителей.

По итогам 2024 года суммарная выручка данных кооперативов составила 15 млрд рублей. Кооперативам возмещаются затраты на строительство ферм, благодаря чему ЛПХ имеют возможность без значительных вложений зарабатывать до 200 тысяч рублей в месяц.

Население республики также активно занимается разведением птицы благодаря программе субсидии на приобретение молодняка птицы для ЛПХ. В 2024 году 8 405 ЛПХ приобрели 3,8 млн голов птицы и получили поддержку на 77 млн рублей.

Напомним, что специалисты татарстанского филиала «Россельхозцентра» провели обследование посевов озимых зерновых культур на площади 7,8 тыс. гектаров и пришли к выводу, что они находятся в хорошем состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза Татарстана.

Анастасия Фартыгина