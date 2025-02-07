Казанец предстанет перед судом за вымогательство 10 млн рублей

Фото: Максим Платонов

32-летнего жителя Казани будут судить за незаконную организацию азартных игр и вымогательство крупной суммы денег. Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по делу, в котором ему вменяются преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 171.2 УК и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК.

Следствие установило, что с декабря 2021 года по декабрь 2023 года обвиняемый без необходимых разрешений и вне игорной зоны организовывал азартные игры на деньги в помещении на улице Волкова в Казани.

Кроме того, 12 февраля 2023 года он вымогал у игрока, который проиграл деньги, 10 млн рублей, угрожая применением насилия и уничтожением имущества.

Обвиняемый частично признал свою вину. Уголовное дело будет направлено в Вахитовский районный суд Казани для дальнейшего рассмотрения.

Анастасия Фартыгина