Департамент продовольствия Казани закажет 80 тыс. упаковок чая на 18,5 млн рублей

Фото: Мария Зверева

Департамент продовольствия Казани закажет 79,7 тыс. упаковок чая на 18,5 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Поставить чай необходимо до 31 мая 2025 года.

В перечень товаров входят шесть видов чая. Большая часть закупки приходится на черный листовой чай (24 тыс. упаковок на 3,8 млн рублей), черный крупнолистовой цейлонский чай (24 тыс. упаковок на 5,9 млн рублей) и на черный байховый чай (24,6 тыс. упаковок на 7,5 млн рублей).

Меньше всего упаковок — 900 штук — приходится на черный чай с вкусовыми добавками. Его стоимость составляет 275 тыс. рублей.

Стоимость закупки включает в себя стоимость чая, упаковки, страхования и доставки.

Елизавета Пуншева