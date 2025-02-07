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Минюст России признал шестерых граждан иноагентами

17:48, 07.02.2025
Минюст России признал шестерых граждан иноагентами
Фото: Анастасия Фартыгина

Минюст России обновил реестр иноагентов, добавив в него шесть новых физических лиц, среди которых писатель Михаил Шейтельман*, активистка Анастасия Шевченко*, журналист Валерий Панюшкин*, а также Светлана Осипова*, Анастасия Голубева* и политолог Ирина Бусыгина*.

  • Кроме того, иноагентом признан проект «Зона солидарности»*.

Ранее министерство внесло в реестр иноагентов педагога и основателя школы неформального образования «Апельсин» Диму Зицера*.

Анастасия Фартыгина
Справка

* Признан иноагентом на территории России.

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