КГАСУ и бразильский Центр архитектуры подписали соглашение о сотрудничестве

Казанский государственный архитектурно-строительный университет (КГАСУ) заключил меморандум о взаимопонимании с Центром современной архитектуры Амазонии в Бразилии, став первым российским вузом, подписавшим соглашение с университетом страны БРИКС. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Соглашение откроет новые горизонты для студентов КГАСУ, предоставляя возможность обмена студентами между двумя учреждениями. Первые программы обмена могут стартовать уже в этом году, что позволит казанским студентам проходить стажировки и летние практикумы в Бразилии, а бразильским студентам — ознакомиться с градостроительством и реставрационными технологиями в России.

На встрече также обсуждались перспективы создания побратимских отношений между Казанью и индийским Варанаси. Ректоры и профессора из семи стран — Индии, Китая, Бразилии, ЮАР, Эфиопии, Малайзии и России — обменивались опытом и обсуждали вопросы устойчивого развития и международного сотрудничества.

Ректор КГАСУ Рашит Низамов подчеркнул уникальность казанского университета на международной арене и пригласил иностранных коллег посетить вуз для обмена опытом. Профессор Папского католического университета Минас-Жерайс Педро Мораис подчеркнул важность практических знаний в бразильском образовании и выразил намерение развивать сотрудничество с Россией и другими странами БРИКС.

Анастасия Фартыгина