Поездки россиян в Европу сократились до 1,4 млн в 2024 году
В 2024 году россияне совершили лишь 1,4 млн поездок в страны Европы и Великобританию, что является снижением по сравнению с 2019 годом, когда этот показатель составлял 14 млн. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Из общего числа поездок 800 тыс. россиян воспользовались наземным транспортом с различными целями визита, включая личные поездки и транзит. Еще 600 тыс. граждан отправились в Европу с помощью стыковочных авиарейсов. Основным транзитным хабом для выездных поездок россиян стала Турция.
- Не все поездки были связаны с туристическими целями: многие россияне отправлялись в Европу по деловым вопросам, для лечения, учебы или навестить родственников.
Напомним, что в 2024 году россияне совершили 29,18 млн поездок за границу, что на 7,03% больше по сравнению с 2023 годом, когда было зарегистрировано 27,07 млн поездок. Однако это число все еще на 39,3% ниже уровня 2019 года — последнего докризисного года.
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