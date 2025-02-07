Поездки россиян в Европу сократились до 1,4 млн в 2024 году

Фото: Мария Зверева

В 2024 году россияне совершили лишь 1,4 млн поездок в страны Европы и Великобританию, что является снижением по сравнению с 2019 годом, когда этот показатель составлял 14 млн. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Из общего числа поездок 800 тыс. россиян воспользовались наземным транспортом с различными целями визита, включая личные поездки и транзит. Еще 600 тыс. граждан отправились в Европу с помощью стыковочных авиарейсов. Основным транзитным хабом для выездных поездок россиян стала Турция.

Не все поездки были связаны с туристическими целями: многие россияне отправлялись в Европу по деловым вопросам, для лечения, учебы или навестить родственников.

Напомним, что в 2024 году россияне совершили 29,18 млн поездок за границу, что на 7,03% больше по сравнению с 2023 годом, когда было зарегистрировано 27,07 млн поездок. Однако это число все еще на 39,3% ниже уровня 2019 года — последнего докризисного года.



Анастасия Фартыгина