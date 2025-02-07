Главу отделения партии «Яблоко» в Татарстане оштрафовали на 260 тыс. рублей

Фото: Сейтумерова Анна

Вахитовский районный суд Казани наложил штраф в размере 260 тыс. рублей на Руслана Зинатуллина, главу отделения партии «Яблоко» в Татарстане, за повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд рассмотрел дело по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях России, касающейся организации пикетов и митингов. Нарушение, за которое был наложен штраф, связано с его участием в пикете «За свободу слова и прессы», который прошел 1 февраля.

На мероприятии Зинатуллин держал плакат в поддержку журналиста Константина Смирнова, что и стало основанием для составления протокола о правонарушении, согласно информации, размещенной в телеграм-канале местного отделения партии.

Анастасия Фартыгина