Экранизация книги Доктора Сьюза «Это только начало!» выйдет в 2028 году
Режиссерами проекта выступят Джон М. Чу и Джилл Калтон, а сценарий написал Роб Либер
Киностудия Warner Bros. Pictures Animation официально объявила дату выхода полнометражного анимационного фильма по мотивам последней книги знаменитого детского писателя Доктора Сьюза «Это только начало!», пишет Variety. Картина появится в прокате 17 марта 2028 года и будет представлена в формате IMAX. Режиссерами проекта выступят Джон М. Чу и Джилл Калтон, а сценарий написал Роб Либер. Продюсированием занимается компания Bad Robot под руководством Джей Джей Абрамса, которому будет помогать Грег Тейлор.
Будущую экранизацию позиционируют как музыкальное анимационное приключение, которое рассказывает о молодом путешественнике. Он проходит через взлеты и падения, радости и трудности жизни. Работа над фильмом ведется в тесном сотрудничестве с Dr. Seuss Enterprises. Особое внимание уделяется музыкальному сопровождению — авторы песен для фильма, Бендж Пасек и Джастин Пол, уже получили статус EGOT, собрав все главные награды индустрии за свою работу в кино, театре и на телевидении. Их творчество известно по таким проектам, как «Ла-Ла Ленд», «Величайший шоумен», «Дорогой Эван Хансен» и недавняя адаптация «Снегурочки» от Disney.
Для Чу это будет следующий крупный проект после экранизации мюзикла «Злая», который в 2024 году получил 10 номинаций на премию «Оскар», включая номинацию «Лучший фильм». В его фильмографии также значатся «Безумно богатые азиаты», «Шаг вперед», «Иллюзия обмана 2» и «Танцы улиц».
Калтон, в свою очередь, известна по режиссуре анимационных фильмов «Йети» (2019) и «Сезон охоты» (2006), она также работала над культовыми проектами «Шрек», «История игрушек», «Приключения Флика» и «Корпорация монстров».
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