Экранизация книги Доктора Сьюза «Это только начало!» выйдет в 2028 году

Режиссерами проекта выступят Джон М. Чу и Джилл Калтон, а сценарий написал Роб Либер

Фото: Реальное время

Киностудия Warner Bros. Pictures Animation официально объявила дату выхода полнометражного анимационного фильма по мотивам последней книги знаменитого детского писателя Доктора Сьюза «Это только начало!», пишет Variety. Картина появится в прокате 17 марта 2028 года и будет представлена в формате IMAX. Режиссерами проекта выступят Джон М. Чу и Джилл Калтон, а сценарий написал Роб Либер. Продюсированием занимается компания Bad Robot под руководством Джей Джей Абрамса, которому будет помогать Грег Тейлор.

Будущую экранизацию позиционируют как музыкальное анимационное приключение, которое рассказывает о молодом путешественнике. Он проходит через взлеты и падения, радости и трудности жизни. Работа над фильмом ведется в тесном сотрудничестве с Dr. Seuss Enterprises. Особое внимание уделяется музыкальному сопровождению — авторы песен для фильма, Бендж Пасек и Джастин Пол, уже получили статус EGOT, собрав все главные награды индустрии за свою работу в кино, театре и на телевидении. Их творчество известно по таким проектам, как «Ла-Ла Ленд», «Величайший шоумен», «Дорогой Эван Хансен» и недавняя адаптация «Снегурочки» от Disney.

Для Чу это будет следующий крупный проект после экранизации мюзикла «Злая», который в 2024 году получил 10 номинаций на премию «Оскар», включая номинацию «Лучший фильм». В его фильмографии также значатся «Безумно богатые азиаты», «Шаг вперед», «Иллюзия обмана 2» и «Танцы улиц».

Калтон, в свою очередь, известна по режиссуре анимационных фильмов «Йети» (2019) и «Сезон охоты» (2006), она также работала над культовыми проектами «Шрек», «История игрушек», «Приключения Флика» и «Корпорация монстров».

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Екатерина Петрова