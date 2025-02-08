Сегодня утром в Татарстане ожидается до -21 градуса

Утром местами возможен туман

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Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Утром местами возможен туман. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный 2—7 м/с. Утром похолодает до -13... -18 градусов, при прояснениях до -21 градуса. Днем ожидается от -5 до -10 градусов.

В Казани ожидается от -5 до -7 градусов, без осадков. На дорогах гололедица.

Напомним, в ближайшие дни погода в регионе будет оставаться под влиянием антициклона, что приведет к рекордно высокому атмосферному давлению в Казани. Существенных осадков не ожидается, а температурный фон еще немного понизится.

Галия Гарифуллина