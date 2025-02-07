В России предложили дополнительные выходные на Пасху и День Святой Троицы

Фото: Динар Фатыхов

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил о подготовке законопроекта, который предлагает сделать дни, следующие за праздниками Пасха и Днень Святой Троицы, нерабочими. Об этом парламентарий сообщил в интервью РИА «Новости».

По словам депутата, инициатива направлена на укрепление семейных ценностей и предоставление гражданам возможности провести больше времени с близкими в эти значимые для многих верующих дни.

— День Святой Троицы и Пасха — это не просто праздники, а светлые моменты жизни, наполненные радостью, душевным теплом и семейными традициями. Чтобы сделать эти дни еще более значимыми, мы готовим и внесем законопроект, — пояснил Дмитрий Гусев.

Реальное время / realnoevremya.ru

В настоящее время и Пасха, и День Святой Троицы отмечаются в воскресенье. Предлагаемый законопроект подразумевает перенос выходного дня на следующий понедельник, что, по мнению автора, позволит россиянам в полной мере насладиться праздничной атмосферой в кругу семьи.

— Так мы укрепим традиции, преумножив их смысл для наших детей и будущих поколений, — заключил депутат, выразив уверенность в поддержке законопроекта со стороны коллег.

4 октября 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году. Нерабочие дни перенесены с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая, с субботы 8 марта на пятницу 13 июня, с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября.

Рената Валеева