В «Ак Барсе» объяснили, почему Пустозеров играл в большинстве вместо Петана

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил выход Алексея Пустозерова при игре в большинстве в матче с «Автомобилистом» вместо Ника Петана. Канадский форвард продолжает восстанавливаться после полученной травмы.

По словам Гатиятулина, в тренерском штабе решили, что Пустозеров лучше всех справится на освободившейся позиции в большинстве.

— Смотрели, кто больше подойдет под роль, решили, что Алексей справится на этой позиции. В принципе, он неплохо играет там. У нас с начала сезона некоторые ребята получили новые роли, на которых еще не играли, и все они адаптировались. В принципе, и Алексей с каждой игрой прибавляет, — сказал Гатиятулин.

Также тренер «Ак Барса» рассказал о восстановлении Петана после травмы. Гатиятулин подчеркнул, что после возвращения канадца в строй тренеры могут пересмотреть сочетания звеньев большинства.



— У Петана еще есть повреждение, им занимаются врачи. Когда он вернется, мы будем принимать решения по составу, — добавил Гатиятулин.

«Ак Барс» вышел на единоличное второе место в Восточной конференции, переиграв «Автомобилист» со счетом 4:1. Уральская команда осталась на третьей строчке, проигрывая казанцам 2 балла. Лидирует в турнирной таблице «Трактор», опережая «барсов» на 4 очка. При этом у команды Гатиятулина есть три игры в запасе по сравнению с лидером конференции.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 11 февраля в Казани с нижегородским «Торпедо» в 19.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин