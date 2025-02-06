«Нефтехимик» разгромно проиграл «Салавату Юлаеву» в Уфе
Нижнекамский «Нефтехимик» потерпел поражение от уфимского «Салавата Юлаева» со счетом 1:4 в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.
Уфимцы активно начали встречу, и уже на второй минуте Данил Алалыкин открыл счет, воспользовавшись ошибкой вратаря «Нефтехимика». К концу первого периода хозяева упрочили преимущество благодаря точному броску Шелдона Ремпала — 2:0.
Во втором периоде «Нефтехимик» активизировался, и на 34-й минуте Лука Профака сократил отставание, забросив шайбу в ближний угол ворот, — 2:1.
Однако в заключительном периоде уфимцы сумели увеличить отрыв. Александр Хмелевский забросил третью шайбу, а под конец матча Нэйтан Тодд поразил пустые ворота после ошибки Артема Серикова, установив окончательный счет — 4:1.
Следующий матч «Нефтехимик» проведет 11 февраля против «Сочи».
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