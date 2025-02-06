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Банк России опубликовал курс валют с 7 февраля

17:19, 06.02.2025
Банк России опубликовал курс валют с 7 февраля
Фото: Timon Studler on Unsplash

Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 7 февраля. По отношению ко всем денежным единицам рубль усилил позиции.

Доллар снизился в цене на 1,15 рубля, евро подешевел на 2,25 рубля, цена юаня опустилась на 0,2 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 96,91 рубля;
  • евро — 100,68 рубля;
  • юань — 13,05 рубля.

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