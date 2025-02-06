Банк России опубликовал курс валют с 7 февраля
Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 7 февраля. По отношению ко всем денежным единицам рубль усилил позиции.
Доллар снизился в цене на 1,15 рубля, евро подешевел на 2,25 рубля, цена юаня опустилась на 0,2 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 96,91 рубля;
- евро — 100,68 рубля;
- юань — 13,05 рубля.
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