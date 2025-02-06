Экс-чиновник Минэкологии Татарстана предстанет перед судом за получение взяток

Фото: Михаил Захаров

Бывший сотрудник регионального Минэкологии предстанет перед судом по обвинению в получении взяток, сообщает Следком по Татарстану.

По версии следствия, 26 июня 2024 года, находясь вблизи деревни Малая Шильна Тукаевского района, обвиняемый обнаружил разлив канализационных стоков. После этого он встретился с директором обслуживающей коммунальные сети фирмы и потребовал 200 тыс. рублей за то, чтобы не привлекать организацию к административной ответственности. В тот же день директор передал требуемую сумму.

Кроме того, 27 июня в городе Менделеевске обвиняемый выявил нарушение природоохранного законодательства при прокладке тротуаров. Он предложил руководителю подрядной организации «решить вопрос» о непривлечении фирмы к административной ответственности за 100 тыс. рублей.

Рената Валеева