В Доме приемов ASG в Казани прошел пресс-тур в рамках проведения форума «Казаныш»

Фото: Михаил Захаров

5 февраля в Казани прошел пресс-тур в рамках проведения Международного архитектурно-строительного форума «Казаныш». На встрече присутствовало более 20 гостей, в числе которых — представители федеральных российских СМИ, таких как «РИА Новости», «Ведомости», «Интерфакс», «Коммерсантъ», РБК и др. Мероприятие состоялось в Доме приемов ASG — отреставрированном жилом доме архитектора Михаила Коринфского.

— Это объект культурного наследия, восстановленный в рамках проекта государственно-частного партнерства с мэрией Казани по возрождению исторического центра города, — рассказал директор по развитию территорий Группы компаний ASG Invest Ринат Аисов. — На сегодняшний день здесь реализовано общественно-деловое пространство.

— Это объект культурного наследия, восстановленный нашей компанией в рамках проекта государственно-частного партнерства с мэрией Казани по возрождению исторического центра города, — рассказал директор по развитию территорий Группы компаний ASG Invest Ринат Аисов. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Он осуществляет и культурно-просветительскую функцию, подчеркнул Ринат Аисов. В нем располагается экспозиция, включающая в себя произведения европейских мастеров XVI—XIX веков: шедевры живописи, мебели, часов, фарфора. Изюминкой локации стал исторический действующий камин. Подробнее об особенностях экспонатов гости могут узнать на экскурсии от профессиональных искусствоведов.

Ринат Аисов выразил благодарность руководству РТ, Казани, главному архитектору столицы Татарстана Ильсияр Тухватуллиной, благодаря которым городская среда активно развивается и становится все более комфортной и доступной для жителей. Существенный вклад в это вносят и крупные международные мероприятия, такие как форум «Казаныш».

Ринат Аисов выразил благодарность руководству РТ, Казани, главному архитектору столицы Татарстана Ильсияр Тухватуллиной. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В форуме принимает участие и ASG invest, ведь развитие территорий и сохранение наследия лежат в основе проектов группы компаний. Эксперты поделятся своим опытом на круглом столе «Сохранение традиций во имя инноваций. Устойчивость будущего, построенного на базе прошлого» и дискуссии «Эффективное проектирование в современных условиях».

— Мне понравилось, что к историческому зданию отнеслись с любовью. Мы видим, что для отделки использовались качественные современные материалы, что сохранен первоначальный облик. Замечательно, когда реставраторы пытаются найти способ подружить нужды современных гостей пространства с тем, что есть у них в руках, — считает автор по направлению «Культура и искусство» журнала «Сноб» Катерина Алабина.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Архитектурный обозреватель, автор путеводителей по современной архитектуре, автор «Архиблога» Анна Мартавицкая считает отреставрированный особняк «презентативным интересным объектом наследия».

Шеф-редактор проекта «Интерфакс-Недвижимость» Людмила Стрельцова впечатлена итогами реставрации старинного особняка, особенно на контрасте с фотографиями того, как он выглядел более 10 лет назад. Она также в восторге от экспозиции Музея частных коллекций: «В таком камерном особняке не ожидаешь увидеть столь представительное собрание живописи, мебели. И все размещено очень органично».

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Восхищена собранием произведений европейских мастеров и главный редактор и совладелец журнала «Интерьер + Дизайн» Татьяна Белохина. По ее словам, невозможно переоценить вклад частных коллекций в культурное развитие города. «Я всегда поддерживаю, когда бизнес занимается меценатством», — отметила журналист. Для казанцев появление музея стало большой удачей, убеждена она.

В рамках пресс-тура гостям рассказали, что на форуме «Казаныш» будет объявлено о нескольких международных конкурсах. Кроме того, ожидается подписание меморандумов о сотрудничестве между университетами России и стран БРИКС. Об этом сообщила главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

— Конечно же, я надеюсь, что будет налаживаться более плотное взаимодействие между вузами. Речь идет не только о стажировках студентов, но и об обмене педагогами со странами БРИКС, — добавила она.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Галия Гарифуллина