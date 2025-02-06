Скончался экс-замминистра иностранных дел России Владимир Титов

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня, 6 февраля, стало известно о смерти Владимира Титова, бывшего первого заместителя министра иностранных дел России. Об этом сообщил Григорий Карасин, глава комитета Совфеда по международным делам, который выразил глубокие соболезнования в своем телеграм-канале.

Карасин охарактеризовал Титова как незаурядного человека с сильным характером, который умел отстаивать свои решения. Он подчеркнул, что Титов оставил значительный след в дипломатической деятельности, его уважали и порой побаивались в министерстве.

Владимир Титов был освобожден от своей должности в июле 2024 года, занимая ее с 22 апреля 2013 года. В своей карьере он курировал отношения с европейскими странами и решение административных вопросов, а с 2005 года работал в качестве заместителя министра.

Титов родился в 1958 году и закончил Московский государственный институт международных отношений. С 1980 года он трудился в системе МИД, занимая различные дипломатические посты как в России, так и за рубежом, был послом в Болгарии и работал в российском посольстве в Швеции. За свои заслуги он был награжден многими государственными наградами, включая ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, а также ордена Александра Невского.

Анастасия Фартыгина