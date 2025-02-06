Казанский ТЦ «Мебельград» обрел нового собственника

Комплекс целиком выкупила полиграфическая фирма «Куранты»

Фото: Максим Платонов

Бывший казанский торговый центр «Мебельград», простаивавший почти пять лет, обрел новых собственников. Комплекс целиком выкупила местная полиграфическая фирма «Куранты» — крупный игрок на рынке печати этикеток для алкоголя, календарей и буклетов с годовым оборотом около 400 млн рублей.

Рыночная стоимость «Мебельграда» была оценена в диапазоне 500—750 млн рублей, но участники рынка недвижимости считают, что объект продавался с большим дисконтом, в пределах 250—300 млн рублей. Не исключено, что на понижение повлиял отказ федерального застройщика «Самолет» развивать эту территорию.

Новый владелец с полиграфическим бэкграундом не станет возобновлять торговлю мебелью. Подтвердили это и друзья владельца фирмы «Куранты» Андрея Мартынова — по их словам, предприятие въехало в здание, установив в нем полиграфические станки и оборудование. Поисковая система 2GIS.ru также указывает на новое местонахождение фирмы в бывшем ТЦ.

Подробнее о новом владельце, процессе приобретения «Мебельграда» и предстоящих планах на использование помещения — в материале «Реального времени».



Дарья Беззубова