Казанский ТЦ «Мебельград» обрел нового собственника
Комплекс целиком выкупила полиграфическая фирма «Куранты»
Бывший казанский торговый центр «Мебельград», простаивавший почти пять лет, обрел новых собственников. Комплекс целиком выкупила местная полиграфическая фирма «Куранты» — крупный игрок на рынке печати этикеток для алкоголя, календарей и буклетов с годовым оборотом около 400 млн рублей.
Рыночная стоимость «Мебельграда» была оценена в диапазоне 500—750 млн рублей, но участники рынка недвижимости считают, что объект продавался с большим дисконтом, в пределах 250—300 млн рублей. Не исключено, что на понижение повлиял отказ федерального застройщика «Самолет» развивать эту территорию.
Новый владелец с полиграфическим бэкграундом не станет возобновлять торговлю мебелью. Подтвердили это и друзья владельца фирмы «Куранты» Андрея Мартынова — по их словам, предприятие въехало в здание, установив в нем полиграфические станки и оборудование. Поисковая система 2GIS.ru также указывает на новое местонахождение фирмы в бывшем ТЦ.
Подробнее о новом владельце, процессе приобретения «Мебельграда» и предстоящих планах на использование помещения — в материале «Реального времени».
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