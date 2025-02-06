В Казани стартовал демонтаж новогодней иллюминации

Фото: Мария Зверева

В Казани начался процесс разбора новогодних украшений, и уже сегодня рабочие приступили к демонтажу консолей на улицах города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

В ближайшие дни планируется завершить демонтирование иллюминации на восьми улицах, включая улицы Вишневского, Нурсултана Назарбаева, Карла Маркса, Николая Ершова, пр. Универсиады, Кремлевскую дамбу, а также возле парка Горького и сквера Котельникова.

Однако арки на улицах Кремлевской, Баумана, площади Свободы и в парке «Черное озеро» останутся в украшении города до 1 марта, согласно информации от комитета внешнего благоустройства Казани.

Анастасия Фартыгина