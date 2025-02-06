Песков: претензий к Борисову нет, ротация в «Роскосмосе» необходима для развития

Фото: Михаил Захаров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что к работе Юрия Борисова на посту главы госкорпорации «Роскосмос» нет претензий. В своих комментариях он объяснил, что в «Роскосмосе» проводится ротация, которая направлена на динамичное развитие организации.

Песков сделал заявление в ходе общения с прессой после того, как президент подписал указ об освобождении Борисова от должности. Он подчеркнул, что ротация необходима для того, чтобы корпорация могла эффективно адаптироваться к изменяющимся условиям.

Отвечая на вопрос о возможной встрече президента Владимира Путина с новым генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым, Песков сообщил, что в ближайшие дни такая встреча не запланирована, но Путин регулярно получает отчеты о работе госкорпорации.

Анастасия Фартыгина