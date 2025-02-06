МЧС России увеличит материальную помощь гражданам при ЧС и терактах

Фото: Динар Фатыхов

МЧС России разработало законопроект, целью которого является индексация материальной помощи гражданам, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и террористических актах. Соответствующий документ опубликовали на федеральном портале нормативных актов.

Согласно законопроекту, с 1 апреля 2025 года планируется увеличить размеры единовременной материальной помощи, а также компенсации за утрату имущества первой необходимости и пособия, связанные с ликвидацией ЧС.

Повышение выплат будет производиться с использованием коэффициента 1,095, который позволит учесть инфляцию и повысить финансовую поддержку пострадавших.

Кроме того, в рамках законопроекта предполагается увеличение финансового обеспечения пунктов временного размещения для эвакуируемых граждан, а также возмещения затрат регионам на оказание материальной помощи.

В данный момент законопроект проходит антикоррупционную экспертизу перед его окончательным рассмотрением.

Анастасия Фартыгина