МЧС России увеличит материальную помощь гражданам при ЧС и терактах
МЧС России разработало законопроект, целью которого является индексация материальной помощи гражданам, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и террористических актах. Соответствующий документ опубликовали на федеральном портале нормативных актов.
Согласно законопроекту, с 1 апреля 2025 года планируется увеличить размеры единовременной материальной помощи, а также компенсации за утрату имущества первой необходимости и пособия, связанные с ликвидацией ЧС.
Повышение выплат будет производиться с использованием коэффициента 1,095, который позволит учесть инфляцию и повысить финансовую поддержку пострадавших.
Кроме того, в рамках законопроекта предполагается увеличение финансового обеспечения пунктов временного размещения для эвакуируемых граждан, а также возмещения затрат регионам на оказание материальной помощи.
- В данный момент законопроект проходит антикоррупционную экспертизу перед его окончательным рассмотрением.
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