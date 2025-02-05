Рок-группа Black Sabbath воссоединится спустя 20 лет на концерте в Бирмингеме

Фото: Максим Платонов

Британская рок-группа Black Sabbath впервые за 20 лет проведет концерт с оригинальным составом 5 июля 2025 года на футбольном стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, сообщили источники Би-би-си.

На сцену выйдут вокалист Оззи Осборн, гитарист Тони Айомми, басист Гизер Батлер и ударник Билл Уорд. Осборн начнет с короткой сольной программы, прежде чем присоединиться к группе.

Концерт станет частью масштабного благотворительного шоу, в рамках которого также выступят другие известные группы, такие как Metallica, Slayer и Alice in Chains. Билеты поступят в продажу 14 февраля, а вырученные средства будут направлены на поддержку организаций, помогающих людям с болезнью Паркинсона и тяжело больным детям.



Напомним, что в начале сентября 2024 года легендарная рок-группа Linkin Park объявила о своем возвращении с новым составом. На место умершего в 2017 году вокалиста Честера Беннингтона пришла Эмили Армстронг, а вместе с ней новый барабанщик Колин Бриттейн.



Также канадская группа Three Days Grace объявила о возвращении одного из основателей коллектива, автора песен и вокалиста Адама Гонтье. Он присоединился к команде после своего ухода в 2012 году.



Анастасия Фартыгина