Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Белоруссией вырос на 15%

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Товарооборот сельскохозяйственной продукции между Россией и Белоруссией увеличился на 15% в 2024 году, превысив $8 млрд. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Патрушев на встрече с заместителем премьер-министра Белоруссии Юрием Шулейко.

Патрушев подчеркнул стабильный рост взаимной торговли и успешное совместное освоение зарубежных рынков. Также он указал на развитие сотрудничества в области семеноводства и экологической безопасности.

В этом контексте в 2024 году была утверждена дорожная карта трансграничного водного сотрудничества, нацеленная на сохранение и восстановление водных объектов бассейнов Днепра и Западной Двины. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, общий товарооборот между странами может достичь $60 млрд в 2024 году.

Накануне президент России Владимир Путин внес на ратификацию в парламент договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ будет представлен замминистра иностранных дел Александром Грушко.



Анастасия Фартыгина