Президент России отменил межвидовой статус военных округов
Военные округа России больше не имеют межвидового статуса, согласно указу президента Владимира Путина. Соответствующий документ опубликовали на портале правовых актов.
- Было исключено слово «межвидовым» из соответствующего пункта.
Это изменение означает, что подразделения Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) теперь не подчиняются военным округам. Вместе с тем указ вводит подчинение органов военной полиции этим округам.
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