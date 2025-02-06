Netflix снимет сериал по книге Лоры Инглз Уайлдер «Маленький домик в прерии»

Новая адаптация легендарной истории станет современным переосмыслением жизни американских первопроходцев XIX века

Фото: Реальное время

Netflix анонсировал перезапуск культового сериала «Маленький домик в прерии», основанного на серии книг Лоры Инглз Уайлдер, пишет Variety. Новая адаптация легендарной истории, завоевавшей сердца миллионов читателей и зрителей по всему миру, станет современным переосмыслением жизни американских первопроходцев XIX века.

Шоураннером и исполнительным продюсером проекта назначена Ребекка Сонненшайн, известная по работе над сериалами «Пацаны», «Дневники вампира» и «Архив 81». К продюсированию также подключились Joy Coalition, Friendly Family Productions, а также CBS Studios и Anonymous Content Studios, которые будут разрабатывать сериал специально для Netflix. Одним из ключевых продюсеров стал Трип Френдли — сын Эда Френдли, продюсировавшего оригинальный сериал 1974 года.

«Маленький домик в прерии» — это не просто история, это символ надежды и стойкости, который на протяжении десятилетий вдохновлял поколения зрителей. Мы рады представить новую интерпретацию этого классического произведения, которая сохранит его эмоциональную глубину и привлечет как давних поклонников, так и новую аудиторию», — заявили в Netflix.

В официальном описании проекта указано, что зрителей ждет «драма о семье, история выживания и одновременно рассказ о зарождении американского Запада». Создатели обещают сохранить ключевые мотивы произведений Лоры Инглз-Уайлдер, добавив современные акценты и более глубокий взгляд на эпоху.

Оригинальные книги, впервые опубликованные в 1930-х и 1940-х годах, были основаны на воспоминаниях самой Уайлдер о ее детстве на американском Среднем Западе конца XIX века. За десятилетия было продано более 73 млн экземпляров этих произведений. В 1974 году NBC выпустил популярный телесериал, который продержался в эфире девять сезонов и включал более 200 эпизодов. Впоследствии были сняты три телевизионных фильма. Интерес к проекту не угасает: по данным Nielsen, в 2024 году оригинальный сериал стал одним из самых просматриваемых архивных проектов, набрав 13,25 млрд минут просмотра на платформе Peacock.

Ребекка Сонненшайн сказала, что книги Уайлдер сыграли ключевую роль в ее выборе профессии. «Я влюбилась в эти истории, когда мне было пять лет. Они вдохновили меня стать писателем и режиссером. Я безмерно рада возможности адаптировать их для новой мировой аудитории вместе с Netflix», — заявила она.

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Екатерина Петрова