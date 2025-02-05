В Госдуме оценили идею отработки для выпускников медвузов

Фото: Мария Зверева

В России ощущается острый дефицит кадров в области здравоохранения. Проблему нельзя решить без введения системы распределения. Так предложение Минздрава ввести обязательные отработки для выпускников медицинских вузов прокомментировал RT председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

— У нас есть целевой набор. И к сожалению, сегодня многие целевики предпочитают использовать разного рода ухищрения, чтобы не выполнять взятые на себя обязательства. Поступив по льготному направлению, взяв на себя обязательства и отучившись, они предпочитают заплатить штраф, уйти с последнего курса, уходят в декрет — самые разные варианты используют, — сказал он.

По его мнению, без распределения вопрос кадрового голода в системе образования и здравоохранения не решить.

— У меня вообще радикальный подход. Тем, кто взял на себя обязательства, нужно выдавать подтверждающий документ об образовании только после того, как было отработано взятое обязательство. В противном случае — пожалуйста, на общих основаниях. Поэтому я бы пошел по пути предоставления льготного формата поступления, то есть совершенствовал бы целевой набор с обязательным распределением, — отметил депутат.

Напомним, Минздрав выступил с инициативой, обязывающей выпускников-бюджетников медицинских вузов и колледжей отрабатывать по специальности в течение первых нескольких лет после завершения обучения. Согласно предложенным поправкам, выпускники медицинских вузов, обучавшиеся на бюджетной основе, будут обязаны отработать не менее трех лет в государственном или частном медицинском учреждении, оказывающем помощь в рамках программы госгарантий, включая систему ОМС. Для выпускников медколледжей этот период составит два года. При этом бюджетники смогут самостоятельно выбирать регион и медицинскую организацию для трудоустройства.

Елизавета Пуншева