Минтимер Шаймиев исполнил желания детей в рамках акции «Елка желаний»

Фото: Представлено пресс-службой Государственного Советника Республики Татарстан

Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев исполнил мечты трех детей в рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», сообщила пресс-служба.

В начале января Минтимер Шаймиев снял с «Елки желаний» открытки сестер Полины и Мирославы Якушевич из Высокой Горы и Арсения Корнилова из Казани.

13-летняя Мирослава Якушевич мечтала о подарке-сюрпризе, которым стало многофункциональное устройство-принтер. 16-летней Полине Якушевич Шаймиев подарил виниловый проигрыватель, о котором она давно мечтала. Помощник Госсоветника Евгений Гришин вручил подарки девочкам, чей отец является участником СВО.

7-летний Арсений Корнилов, мечтающий стать артистом, попросил в рамках акции о возможности побывать в закулисье театра. Сегодня Арсений и его мама Елена Вячеславовна посетили театр кукол «Әкият». Ему также вручили театральный костюм — шляпу и накидку-крылатку.

Художественный руководитель театра Ильгиз Зайниев и заведующий музеем театра Константин Карпеев провели для Арсения экскурсию по закулисью, где мальчик смог увидеть кукол — героев спектаклей, изучить механику их движения и даже попробовать себя в роли артиста кукольного театра. Арсений также посетил бутафорский цех и узнал, как создаются куклы. Завершилось посещение театра просмотром спектакля «Страна чудес Алисы».





Рената Валеева