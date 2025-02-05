Более тысячи школьников поучаствовали в экоуроках «Казаньоргсинтеза»

Фото: предоставлено пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

В сентябре СИБУР совместно с проектом «Экокласс.рф» перезапустил проект «Вторая жизнь пластика», разработанный СИБУРом и Центром экономии ресурсов при поддержке Федерального эколого-биологического центра. «Вторая жизнь пластика» — система современных просветительских форматов, которая с этого года включена в методические рекомендации Федерального центра дополнительного образования России (ФЦДО) для педагогов общего и дополнительного образования.

Экологические уроки по обновленной программе провели в большинстве регионов России, в том числе в городах присутствия предприятий СИБУРа. Более 1 800 учителей общего и дополнительного образования, 600 экоактивистов и 300 студенческих сообществ присоединились к проекту «Вторая жизнь пластика» в период с сентября по январь. Участниками интерактивных экоуроков стали более 20 тысяч школьников по всей стране.

Обучающая программа доступна каждому: после регистрации на сайте втораяжизньпластика.рф педагог получает готовые комплекты материалов для проведения занятий.

предоставлено пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

— Программа экоуроков «Вторая жизнь пластика» появилась в 2019 году. С тех пор мы регулярно обновляем учебные материалы, привлекая ведущих экспертов-экологов и методистов. Наша цель — в увлекательном формате рассказывать детям о возможностях переработки пластиковых отходов, вдохновить на то, чтобы экологические привычки стали важной частью их жизни. По итогам года удалось значительно расширить круг учителей, вовлеченных в проект. И во многом эти результаты были достигнуты благодаря сотрудничеству с «Экокласс.рф» — одним из ведущих экопросветительских проектов России. Мы признательны партнерам, учителям, волонтерам и сотрудникам предприятий за популяризацию фундаментальных экологических принципов поведения каждого человека, — рассказала менеджер корпоративных коммуникаций СИБУРа Дарья Мезурнишвили.

В Казани экологические уроки проходят под кураторством «Казаньоргсинтеза» и проекта «Чистые игры». Всего с момента запуска экоуроки посетили более тысячи казанских школьников.

— Пластик — материал, который можно переработать и использовать повторно. Прививая школьникам экопривычки, мы помогаем сформировать поколение, которое заботится о будущем планеты, — отметила эксперт по экологии «Казаньоргсинтеза» Анастасия Романенко.

Как можно преобразовывать отходы в функциональные объекты, школьники города смогли увидеть и на наглядном примере. В рамках экоуроков в казанском лицее «Бионика» прошла акция по сбору пластиковых крышечек.

В течение месяца ученики лицея активно участвовали в сборе, проявляя заботу об окружающей среде и стремление помочь природе. В результате их усилий было собрано 379,1 кг крышечек, которые позже были переработаны для изготовления скамейки. Это не только способствовало более рациональному использованию пластиковых отходов, но и привнесло в жизнь лицея новый элемент, созданный из переработанного материала.

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— Поскольку наш лицей имеет экологическую направленность, мы за то, чтобы любые вещи получали вторую жизнь. Мы заботимся и о нашем парке, об озеленении — это наш профиль, и для нас это очень важно. Мы очень благодарны СИБУРу за то, что они идут нам навстречу и помогают прививать любовь к экокультуре, — подчеркнула заместитель директора лицея «Бионика» по воспитательной работе Марина Борисова.

Значимую роль этой акции и экоуроков в формировании экопривычек среди горожан отмечает и координатор проекта «Чистые игры» в Республике Татарстан Максим Антонов.

— Очень классно, что мы объединились с «Казаньоргсинтезом», чтобы провести в новом формате экологический урок, потому что очень важно не только слушать про переработку, но и увидеть своими глазами, что это реально. Уверен, через детей мы сможем изменить какие-то привычки взрослых. Все, наверное, замечали, если ребенок участвует в каком-то мероприятии в школе, мы всей семьей активно в это вовлекаемся. В нашем случае ребенок станет в семье амбассадором зеленых привычек, — рассказал он.