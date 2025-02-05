Сбер предупредил о росте числа объявлений «раздолжнителей» на треть

Компании-раздолжнители обещают «избавить от долгов» и склоняют россиян к банкротству, которого зачастую можно избежать. При этом стоимость их услуг может превышать сумму самого долга

Сегодня в интернете размещено свыше 2,5 млн рекламных объявлений, которые обещают гражданам «избавление от долгов». Каждый квартал фиксируется порядка 600 тыс. новых объявлений от раздолжнителей — только за 2024 год их количество выросло на треть. И хотя на этом рынке есть квалифицированные, добросовестные участники, есть и те, чьи практики можно отнести к недобросовестным. Об этом рассказал директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов.

Как отметил Денис Кузнецов, нередко стоимость таких услуг превышает стоимость самого долга, должник подписывает договор и платит каждый месяц на протяжении года и дольше. Часто такие «юристы» убеждают должников проходить процедуру банкротства, умалчивая о важных условиях, рисках и последствиях процедуры либо сообщая заведомо недостоверную информацию. Речь идет о том сегменте рынка, где предполагается использование недобросовестных практик.

Денис Кузнецов, директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка:

«Количество рекламных объявлений от раздолжнителей быстро растёт, и в большинстве своём это непорядочные, а порой и откровенно мошеннические практики. Чего в этих объявлениях только нет: от «гарантированной помощи по полной очистке кредитной истории» до «магической помощи против кредиторов». Часто процесс сводится к банкротству, которое подразумевает реализацию имущества. Более того, суд может признать действия гражданина недобросовестными по отношению к кредиторам и не освободить его от выплаты обязательств. И тогда к имеющимся долгам прибавится ещё и долг перед раздолжнителем. Подчеркну, в интересах Сбера, да и любого другого банка, —урегулировать вопрос. Банкротство — крайняя мера, к которой имеет смысл прибегать, только когда остальные меры не помогли».